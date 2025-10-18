137 тонн сельхозпродукции представили на ярмарке в Талдыкоргане

Ярмарку, состоявшуюся в Талдыкоргане, посетил первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев.

Талдыкорганцы и гости города смогли приобрести на ярмарке свежие и качественные продукты по доступным ценам напрямую от сельхозтоваропроизводителей.

В результате на ярмарке был представлен широкий ассортимент продукции: всего 54 вида общим объемом порядка 137 тонн. Это 19,1 тонны овощной, 12,1 тонны мясной, 3,5 тонн рыбной, 1,4 тонны молочной продукции, 20,4 тонны картофеля, 7,7 тонны фруктов и ягод, 4 тонны сахара, 0,8 тонн меда и еще порядка 72 тонн различной прочей продукции.

Мнением поделились как участники ярмарки, так и горожане, посетившие ярмарку:

— У нас очень большой ассортимент мясной куриной продукции, также несколько категорий яиц. Привезли на ярмарку 100 кг мяса, 50 кг мяса цыпленка, еще субпродукты. Спрос на нашу продукцию на ярмарке хороший, благодаря тому, что хорошее качество и невысокие цены. К примеру, стоимость одного яйца — от 25 до 55 тенге, — отметила продавец фирменного магазина ТОО «Когер ЛТД» Айгуль Сатубалдина.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Мы привезли на ярмарку баранину. Всего привезли 7 туш. Выращиваем скот сами, уже порядка 10 лет. Надеемся, что талдыкорганцы будут довольны нашей продукцией, — отметил фермер из Аксуского района Серикбол Кайратбек.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Порадовал нас ассортимент, и цены приемлимые. Все так красиво, аккуратно, всего много, глаза радуются. Купили мясо, рыбу, овощи. Цены приемлимые. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки проводились чаще. Хорошо, что перед праздником такую ярмарку организовали на благо населения, — поделилась талдыкорганская семья Погореловых.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Всего на ярмарке в Талдыкоргане, организованной с целью стабилизации цен на продукты первой необходимости и поддержку отечественных производителей, планируется реализовать сельхозпродукцию на общую сумму свыше 128,8 млн тенге.