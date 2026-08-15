131 политзаключенного освободили в Венесуэле

После первого раунда переговоров о национальном примирении между властями Венесуэлы и оппозицией правительство страны освободило 131 политзаключенного. Стороны также договорились о судебной реформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

После первого раунда переговоров между временным правительством и оппозицией в Венесуэле освободили 131 политического заключенного.

По заявлению правительства страны, освобожденные лица были ранее задержаны «в связи с предполагаемым или подтвержденным участием в преступлениях», поэтому им назначили «альтернативные меры ограничения свободы». Как пишет агентство Reuters, руководство Венесуэлы пока не уточнило содержание таких «альтернативных мир».

— Освобождены не все, но все (политзаключенные — Ред.) заслуживают полной свободы. Давайте продолжать неустанно требовать этого до тех пор, пока каждый гражданин не воссоединится со своей семьей, — прокомментировала освобождение политик Динора Фигера, которая возглавляет делегацию от оппозиции на переговорах с правительством Венесуэлы.

Ранее Делси Родригес объявила о планах выпустить из тюрем политических заключенных и закрыть тюрьму «Геликоид» в Каракасе.