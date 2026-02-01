РУ
    11:43, 01 Февраль 2026

    Амнистия политзаключенных: тюрьма может стать спортцентром в Венесуэле

    Новые власти Венесуэлы объявили об амнистии политических заключенных, охватывающей период с 1999 года. По различным оценкам, под стражей остаются от 700 до 800 человек, обвиненных по политическим статьям, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    В Венесуэле Национальная ассамблея рассмотрит закон об амнистии политзаключенных
    Кадр из видео Euronews

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах выпустить из тюрем политических заключенных и закрыть тюрьму «Геликоид» в Каракасе.

    — Мы решили принять закон о всеобщей амнистии, охватывающий период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день, — сообщила Родригес, выступая в Верховном суде страны.

    Предлагаемый закон вскоре будет представлен на рассмотрение Национальной ассамблее.

    Родригес также предложила переоборудовать тюрьму «Геликоид» в социальный и спортивный центр.

    По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается от 700 до 800 политических заключенных.

    Реакция на решение о проведении амнистии

    Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо объясняет решение новых властей страны давлением со стороны США.

    — Это не то, что режим хотел сделать добровольно, — сказала она, напомнив, что некоторые заключенные находятся в тюрьме уже более 20 лет.

    При этом Мачадо отметила, что и. о. президента Родригес «не способна» обеспечить доверие и стабильность для проведения политических преобразований.

    Семьи заключенных выразили надежду на освобождение их близких, смешанную со скептицизмом после многих лет невыполненных обещаний.

    — Мы приветствуем предложенный закон об амнистии с осторожным оптимизмом, — написал вице-президент правозащитной организации Foro Penal Гонсало Химиоб в соцсети X.

    При этом он подчеркнул, что амнистия в данном случае не означает признания ответственности за какое-либо правонарушение и не является «прощением».

    Венесуэла не объявляла амнистию с 2007 года, когда Уго Чавес помиловал участников переворота 2002 года. В 2020 году Мадуро издал 110 указов о помиловании в преддверии выборов в законодательные органы, которые оппозиция бойкотировала.

    9 января сообщалось о заявлении спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес о скорейшем освобождении значительного числа иностранных и венесуэльских заключенных.

