Амнистия политзаключенных: тюрьма может стать спортцентром в Венесуэле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах выпустить из тюрем политических заключенных и закрыть тюрьму «Геликоид» в Каракасе.

— Мы решили принять закон о всеобщей амнистии, охватывающий период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день, — сообщила Родригес, выступая в Верховном суде страны.

Предлагаемый закон вскоре будет представлен на рассмотрение Национальной ассамблее.

Родригес также предложила переоборудовать тюрьму «Геликоид» в социальный и спортивный центр.

По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается от 700 до 800 политических заключенных.

Реакция на решение о проведении амнистии

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо объясняет решение новых властей страны давлением со стороны США.

— Это не то, что режим хотел сделать добровольно, — сказала она, напомнив, что некоторые заключенные находятся в тюрьме уже более 20 лет.

При этом Мачадо отметила, что и. о. президента Родригес «не способна» обеспечить доверие и стабильность для проведения политических преобразований.

«Cómo todos sabemos, hemos vivido 27 años de persecución y represión, y de silenciar las voces de todos los ciudadanos; amas de casas, estudiantes, médicos, dirigentes políticos. Hoy hay presos políticos que tienen 23 años de prisión y personas que han sido detenidas en el último… pic.twitter.com/HXXP8yNTpz — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 31, 2026

Семьи заключенных выразили надежду на освобождение их близких, смешанную со скептицизмом после многих лет невыполненных обещаний.

— Мы приветствуем предложенный закон об амнистии с осторожным оптимизмом, — написал вице-президент правозащитной организации Foro Penal Гонсало Химиоб в соцсети X.

Para mejor comprensión de lo que implica a rasgos generales una Amnistía, acá un breve y sencillo análisis (sin pretensiones de profundidad). La amnistía no es “perdón”, no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito. pic.twitter.com/jWE9S6KIS3 — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 30, 2026

При этом он подчеркнул, что амнистия в данном случае не означает признания ответственности за какое-либо правонарушение и не является «прощением».

Венесуэла не объявляла амнистию с 2007 года, когда Уго Чавес помиловал участников переворота 2002 года. В 2020 году Мадуро издал 110 указов о помиловании в преддверии выборов в законодательные органы, которые оппозиция бойкотировала.

9 января сообщалось о заявлении спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес о скорейшем освобождении значительного числа иностранных и венесуэльских заключенных.