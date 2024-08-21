130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане

Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской области, выявлены Агентством по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры. В отношении сотрудников учреждения расследуются уголовные дела, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Общая сумма причиненного ущерба государству составила более 130 млн тенге.

При расследовании дел установлено, что должностные лица КГУ «Центра трудовой мобильности» совместно с руководителями ряда ТОО, являющееся работодателями, создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющих трудовую деятельность на данных предприятиях.

Напомним, директора Центра трудовой мобильности Мангистауской области осудили за хищение 200 тысяч тенге.