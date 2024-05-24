13 инвестпроектов в сфере АПК запланировано в этом году в ВКО

Сегодня на сессии маслихата аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев объявил о планах по реализации 13 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) на общую сумму 53 млрд тенге. Эти проекты направлены на увеличение выпуска и переработки сельскохозяйственной продукции, что является приоритетной задачей региона, передает агентство Kazinform.

В прошлом году объем инвестиций в сельское хозяйство составил 48 млрд тенге, а в производство продуктов питания – 8 млрд тенге. В то же время экспорт продукции достиг 437 млн долларов США, из которых 43% пришлось на переработанную продукцию.

С прошлого года по опыту Северо-Казахстанской области в регионе построят шесть крупных молочно-товарных ферм общей стоимостью 21 млрд тенге и мощностью 40 тысяч тонн молока. Государство поддержало эти проекты, софинансируя их на сумму 11 млрд тенге.

Реализация этих проектов позволит увеличить загруженность местных молокоперерабатывающих предприятий до 66%, что существенно улучшит обеспечение населения местной молочной продукцией, а также будет способствовать импортозамещению и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

Важным аспектом также является поддержка личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые составляют значительную часть структуры сельскохозяйственного производства. В этом направлении действует программа «Ауыл аманаты». В прошлом году на ее реализацию было выделено 1,5 млрд тенге, которые в основном пошли на приобретение скота.