12 млрд кубометров паводковой воды собрано в водохранилищах Казахстана

Более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны. Эта вода используется для нужд экономики, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

- Наши водохозяйственные сооружения обеспечили безопасный сброс воды и позволили направить паводковые воды в лиманы, озера и другие объекты, которые в последние годы испытывали дефицит воды, – отметил министр водных ресурсов и ирригации.

Нуржан Нуржигитов также сообщил, что министерство дополняет Концепцию развития водной отрасли с учетом опыта передовых в вопросе управления паводковыми водами стран. Кроме того, будет разработан долгосрочный документ, предусматривающий, помимо прочего, управление паводковыми водами и снижение последствий засух.

Также планируется разработка электронной карты движения паводковых вод, показывающей риски для населенных пунктов, и единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, включающей в себя информацию о состоянии и количестве воды и водной инфраструктуры.

Большая вода также направляется в Каспий.

Как сообщалось ранее, в Атырауской области идет работа по направлению большого количества воды реки Жайык в сторону Каспийского моря через канал Соколок. Всего около 1 миллиарда кубометров воды поступило в Каспийское море, для этого филиалом Казводхоза Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.