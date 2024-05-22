Большая вода через канал Соколок направляется в Каспий

В Атырауской области идет работа по направлению большого количества воды реки Жайык в сторону Каспийского моря через канал Соколок, передает корреспондент агентства kazinform.

В реку Жайык все еще поступает большое количество воды. В связи с этим для защиты от наводнения города Атырау и прилегающих населенных пунктов особое внимание уделяется двум каналам. Один из них – канал Соколок, длина которого составляет 32 километра.

По поручению акима Атырауской области планируется отвод воды реки Жайык через канал в Каспийское море.

По словам координатора работ по очистке подошвы канала и берегоукреплению Олжаса Султанова, водопропускная способность канала составляет 100 кубометров в секунду.

- При подготовке к паводку большое внимание уделялось каналам. В частности, для уменьшения обильного стока воды в сторону города Атырау предусматривалось использование канала Соколок. Потому что этот канал обходит нефтяной город и соеднияет реку Жайык и Каспийское море. Это главная особенность канала Соколок. В соответствии с первоначальным планом мы начали укрепление берегов канала. Затем, после изучения ситуации, было принято решение наряду со старым каналом прорыть новый, так как большая часть старого канала заболочена и это затруднило работу техники, - говорит Олжас Султанов.

Он отметил, что по берегам нового канала возведена уплотненная в соответствии со всеми стандартами дамба высотой 21 метр по Балтийской отметке. Весь уклон скоординирован геодезическими отметками.

По информации оперативного штаба Атырауской области, вдоль канала Соколок установлено круглосуточное дежурство. После проливных дождей на прошлой неделе в трех участках были укреплены дамбы. К работе привлечено 47 человек, 36 единиц техники.

Ранее сообщалось, о спасении 80 лошадей из водного плена в Атырауской области.