80 лошадей спасли из водного плена в Атырауской области

В Атырау спасатели вывели 80 лошадей на безопасную территорию из центра паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным группы по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, крестьянское хозяйство зарегистрированное в сельском округе Каиршакты, оказалось в центре паводка.

— В связи с этим руководитель хозяйства обратился к спасателям за помощью. Спасатели оперативно-спасательного отряда вывели в безопасное место 80 лошадей из 4 стад, оставшихся посреди воды, — сообщили в группе по связям с общественностью департамента.

18 человек, 8 лодок, 4 единиц техники задействованы в спасательных работах. На сегодня спасательные работы продолжаются.