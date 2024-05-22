12:25, 22 Май 2024 | GMT +6
80 лошадей спасли из водного плена в Атырауской области
В Атырау спасатели вывели 80 лошадей на безопасную территорию из центра паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным группы по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, крестьянское хозяйство зарегистрированное в сельском округе Каиршакты, оказалось в центре паводка.
— В связи с этим руководитель хозяйства обратился к спасателям за помощью. Спасатели оперативно-спасательного отряда вывели в безопасное место 80 лошадей из 4 стад, оставшихся посреди воды, — сообщили в группе по связям с общественностью департамента.
18 человек, 8 лодок, 4 единиц техники задействованы в спасательных работах. На сегодня спасательные работы продолжаются.