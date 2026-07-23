12 иностранцев накажут за незаконную добычу недр в Туркестанской области

В Тюлькубасском районе Туркестанской области полиция выявила 12 иностранных граждан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на работах, связанных с незаконным недропользованием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz .

Полицией на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обеспечению законности в сфере привлечения иностранной рабочей силы, а также противодействию незаконному недропользованию.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

В ходе проверки установлено, что 12 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность с использованием экскаватора и грузового автомобиля при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований миграционного законодательства. Они направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Кроме того, к ответственности привлечена принимающая сторона за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Благодаря своевременному вмешательству полиции пресечена незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и предотвращено дальнейшее нарушение миграционного законодательства при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе.

Ранее в ВКО суд признал виновными участников группы, незаконно добывших 15 кг золота и причинивших государству ущерб на 766 млн теңге.