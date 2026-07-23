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    12 иностранцев накажут за незаконную добычу недр в Туркестанской области

    В Тюлькубасском районе Туркестанской области полиция выявила 12 иностранных граждан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на работах, связанных с незаконным недропользованием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

    12 иностранцев работали на незаконной добыче недр в Туркестанской области
    Кадры из видео

    Полицией на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обеспечению законности в сфере привлечения иностранной рабочей силы, а также противодействию незаконному недропользованию.

    В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

    В ходе проверки установлено, что 12 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность с использованием экскаватора и грузового автомобиля при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

    В отношении всех нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований миграционного законодательства. Они направлены в суд для принятия соответствующего решения.

    Кроме того, к ответственности привлечена принимающая сторона за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

    Благодаря своевременному вмешательству полиции пресечена незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и предотвращено дальнейшее нарушение миграционного законодательства при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

    Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе.

    Ранее в ВКО суд признал виновными участников группы, незаконно добывших 15 кг золота и причинивших государству ущерб на 766 млн теңге.

    Недры земли Туркестанская область Регионы Казахстана Полиция Миграция Иностранцы Мигранты
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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