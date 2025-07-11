11 тысяч жителей СКО получат доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов

Социальные проекты, реализуемые за счёт возвращённых государству активов, находятся на личном контроле Генерального прокурора.

Финансирование осуществляется за счёт активов, возвращенных органами прокуратуры. Благодаря реализуемым проектам свыше 11 тысяч граждан получат доступ к качественной питьевой воде. Это повысит уровень санитарной безопасности и создаст условия для устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время ведется укладка водопроводных сетей. Завершение строительства планируется до конца текущего года. Подрядные организации предупреждены о строгом соблюдении сроков и качества выполнения работ.

Всего в Северо-Казахстанской области реализуются 33 проекта за счет возвращенных активов — это действенный механизм развития региона и повышения благосостояния его жителей, отметили в прокуратуре региона.

Напомним, свыше 45 млрд тенге из Специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области.

Кроме того, на средства, возвращённые государству в рамках борьбы с незаконным выводом активов, идет строительство детского сада на 280 мест строят в Петропавловске.