1,1 млрд тенге взыскали с недропользователя в Жамбылской области

В ходе анализа деятельности крупных налогоплательщиков прокуратура установила нарушения в работе компании, специализирующейся на добыче полезных ископаемых.

Как выяснилось, предприятие необоснованно увеличивало выплаты по ценным бумагам и относило их к налоговым вычетам. При этом годовой доход компании оказался ниже стоимости выпущенных облигаций, что свидетельствовало о признаках уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога.

По представлению прокуратуры проведена налоговая проверка, подтвердившая выявленные факты. В результате в доход государства взыскано 1,1 млрд тенге.

