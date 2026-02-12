РУ
    19:30, 11 Февраль 2026

    1,1 млрд тенге взыскали с недропользователя в Жамбылской области

    Надзорный орган выявил признаки занижения налоговых обязательств у крупного предприятия. Проведенная проверка подтвердила нарушения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

    Добыча полезных ископаемых
    Фото: freepik.com

    В ходе анализа деятельности крупных налогоплательщиков прокуратура установила нарушения в работе компании, специализирующейся на добыче полезных ископаемых.

    Как выяснилось, предприятие необоснованно увеличивало выплаты по ценным бумагам и относило их к налоговым вычетам. При этом годовой доход компании оказался ниже стоимости выпущенных облигаций, что свидетельствовало о признаках уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога.

    По представлению прокуратуры проведена налоговая проверка, подтвердившая выявленные факты. В результате в доход государства взыскано 1,1 млрд тенге.

    Ранее в Мангистауской области выявили фиктивные медуслуги и хищения на 600 млн тенге.

    Штрафы на пять млн тенге: в Жамбылской области выявлены нарушения при утилизации опасных отходов.

    Теги:
    Жамбылская область Прокуратура Полезные ископаемые
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
