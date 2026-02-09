Фиктивные медуслуги и хищения на 600 млн тенге выявлены в Мангистауской области

Как говорится в сообщении, установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения.

В частности, в ходе проверки одной из организации выявлено хищение бюджетных средств на сумму свыше 600 млн тенге. Денежные средства незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета. Также выявлены факты оплаты неоказанных услуг, а также непоставленных лекарственных средств и медицинских изделий.

По указанным обстоятельствам прокуратурой области начаты досудебные расследования, которые осуществляются специальными прокурорами.

Ранее сообщалось, что 16 млн тенге необоснованных выплат выявили при ремонте больницы в Жамбылской области.