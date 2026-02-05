16 млн тенге необоснованных выплат выявили при ремонте больницы в Жамбылской области

Как сообщили в прокуратуре Жамбылской области, проведен анализ законности расходования бюджетных средств при капитальном ремонте многопрофильной центральной больницы района, срок завершения которого запланирован на июль 2026 года.

Установлено, что подрядчику необоснованно выплачено более 16 млн тенге на основании фиктивных актов выполненных строительных работ.

По данному факту в адрес управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области был внесен акт о привлечении авторского и технического надзора к административной ответственности за подписание указанных актов.

Вместе с тем управление рассмотрело представление без уведомления прокуратуры и оставило его без исполнения, сославшись на отсутствие правонарушения. В связи с этим управление привлечено к административной ответственности по статье 666 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан с наложением штрафа в размере 100 МРП (432 500 тенге).

По итогам повторного рассмотрения акта прокуратуры подрядчик выполнил работы в полном объеме. Кроме того, авторский и технический надзоры привлечены к административной ответственности по статье 317 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан с наложением штрафа в размере 400 МРП (1,73 млн. тенге) каждому.

Ранее мы рассказывали, как обстоят дела со строительством межрайонных больниц в Жамбылской области.