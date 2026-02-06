РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 05 Февраль 2026

    Штрафы на пять млн тенге: в Жамбылской области выявлены нарушения при утилизации опасных отходов

    В Жамбылской области прокурорами выявлены нарушения при обращении с опасными отходами производства, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Фото: med.mcfr.kz

    Специализированной природоохранной прокуратурой Жамбылской области проведен анализ соблюдения требований экологического законодательства в сфере обращения с опасными отходами. Установлено, что на территории области значительное количество предприятий в результате своей деятельности образуют опасные отходы, в том числе отработанное оборудование и масла, буровые отходы, а также иные отходы, содержащие опасные вещества.

    — Анализ показал, что в условиях отсутствия в регионе специализированных полигонов для утилизации опасных отходов отдельные природопользователи прибегали к использованию так называемых «серых схем». В частности, в департамент экологии представлялись отчеты о передаче опасных отходов сторонним организациям для переработки и обезвреживания. Вместе с тем установлено, что фактически отходы передавались предприятиям, не имеющим соответствующей лицензии, либо договоры на оказание услуг по приёму и утилизации отходов носили формальный характер и не исполнялись. В результате созданы предпосылки для бесконтрольного размещения опасных отходов на специальных полигонах, что создавало угрозу загрязнения окружающей среды и причинения вреда здоровью населения, — говорится в сообщении. 

     По акту надзора профильным департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 344 КоАП РК в отношении восьми субъектов предпринимательства, на которые наложены штрафы на общую сумму около пяти миллионов тенге. Кроме того, с операторами объектов, допустившими нарушения в сфере управления опасными отходами, расторгнуты ранее заключенные договоры на их утилизацию. 

    Ранее сообщалось, что 16 млн тенге необоснованных выплат выявили при ремонте больницы в Жамбылской области.

