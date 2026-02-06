Штрафы на пять млн тенге: в Жамбылской области выявлены нарушения при утилизации опасных отходов

Специализированной природоохранной прокуратурой Жамбылской области проведен анализ соблюдения требований экологического законодательства в сфере обращения с опасными отходами. Установлено, что на территории области значительное количество предприятий в результате своей деятельности образуют опасные отходы, в том числе отработанное оборудование и масла, буровые отходы, а также иные отходы, содержащие опасные вещества.

— Анализ показал, что в условиях отсутствия в регионе специализированных полигонов для утилизации опасных отходов отдельные природопользователи прибегали к использованию так называемых «серых схем». В частности, в департамент экологии представлялись отчеты о передаче опасных отходов сторонним организациям для переработки и обезвреживания. Вместе с тем установлено, что фактически отходы передавались предприятиям, не имеющим соответствующей лицензии, либо договоры на оказание услуг по приёму и утилизации отходов носили формальный характер и не исполнялись. В результате созданы предпосылки для бесконтрольного размещения опасных отходов на специальных полигонах, что создавало угрозу загрязнения окружающей среды и причинения вреда здоровью населения, — говорится в сообщении.

По акту надзора профильным департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 344 КоАП РК в отношении восьми субъектов предпринимательства, на которые наложены штрафы на общую сумму около пяти миллионов тенге. Кроме того, с операторами объектов, допустившими нарушения в сфере управления опасными отходами, расторгнуты ранее заключенные договоры на их утилизацию.

