109 мигрантов зарегистрировали в однокомнатной квартире в Алматы

Прокуратурой города Алматы выявлена незаконная миграция, организованная путем регистрации 109 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире без фактического их проживания.

В отношении владельца «резиновой» квартиры зарегистрировано уголовное дело по ст.394 УК (организация незаконной миграции), приговором суда последняя осуждена на один год ограничения свободы.

Прокуратура города Алматы предупреждает не нарушать миграционное законодательства во избежание уголовной и административной ответственности.

Ранее новый способ борьбы с «резиновыми квартирами» нашли в Казахстане.