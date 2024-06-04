105 алматинцев получили ключи от новых квартир

В Алматы состоялось торжественное вручение ключей следующим 105 очередникам из числа социально уязвимых слоев населения в пяти домах, расположенных в ЖК Alem City-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие стало продолжением серии вручений ключей в Наурызбайском районе. 25 мая ключи получили 124 очередника, а 28 мая к ним присоединились еще 164 человека.

- Из общего числа 105 очередников, попавших на распределение в разрезе категорий СУСН: детей-сирот – 30, инвалидов 1-й и 2-й групп – 8, ветеранов, приравненных по льготам к ВОВ, – 1, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, – 6, пенсионеров – 8, неполных семей – 52. Все квартиры просторные, в чистовом виде, – отметил заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Галымжан Абдишукирулы.

Фото: акимат Алматы

Реализация подобных проектов в Алматы направлена на улучшение качества жизни горожан, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Городские власти продолжают активно работать над решением жилищных проблем, обеспечивая необходимую поддержку социально уязвимым категориям граждан. Многие из новоселов отмечают, что получение нового жилья стало для них настоящим подарком и открывает новые возможности.

- Мне позвонили и сказали, что мы стали обладателями квартиры, вначале я даже не поверила. Для нас это такое счастье и сюрприз! Я одна воспитываю сына, для меня это огромная поддержка от государства. В очередь я встала в 2015 году, - поделилась радостью алматинка Виктория Гришина.

В акимате мегаполиса напомнили, что по поручению акима города Ерболата Досаева в этом году планируется предоставить 2000 арендных квартир из коммунального жилищного фонда города в порядке очередности гражданам, состоящим в очереди по списку «Социально уязвимые слои населения», из них 400 квартир будут предоставлены детям-сиротам.