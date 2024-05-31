164 очередника получили новые квартиры в Алматы

164 очередникам второго потока из числа социально уязвимых слоев населения Алматы вручили ключи от арендных квартир, передает корреспондент агентства Kazinform.

Счастливых новоселов поздравил заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Галымжан Абдишукирулы, который сообщил, что арендные квартиры выделены из коммунального жилищного фонда города.

— 164 очередника, попавшие на распределение, относятся к категории социально уязвимых слоев населения. Это дети-сироты, инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пенсионеры, неполные семьи. Все будут погашать аренду квартиры ежемесячно. Стоимость аренды однокомнатной квартиры около 10 тысяч тенге, двухкомнатной — около 15 000 тенге. Еще необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. По условиям программы гражданам запрещено сдавать квартиру в аренду или делать перепланировку, — сказал он.

Получившая ключи от квартиры алматинка Дарига Махажанова не скрывала своей радости — женщина с двумя детьми долгое время жила в комнате общежития на 10 квадратных метрах с сестрой.

— У меня двое детей. Дочь Аружан — инвалид. В 2012 году я пошла в ЦОН и встала в очередь. Я живу с сестрой и детьми в комнате. Нам тесно, возникает недопонимание друг с другом. Когда услышала, что вручают ключи от квартир, я заплакала, не поверила. Нам дали двухкомнатную квартиру, — рассказала она.

Алия Бежанова стояла в очереди на жилье более десяти лет и тоже оказалась в числе тех, кому вручили ключи от квартиры.

— Я встала в очередь на жилье с двумя детьми очень давно. Мы сейчас живем за городом и снимаем квартиру за 120 тысяч тенге. Когда нам позвонили и сказали про квартиру, мы не поверили. Вначале подумали, что это мошенники. Спасибо большое акимату Алматы за долгожданную квартиру! Я до сих пор плачу от радости, — поделилась счастьем женщина.

На днях ключи от квартир получили 124 очередника из числа социально уязвимых слоев населения. В этом году планируется предоставить две тысячи арендных квартир для категории социально уязвимых слоев населения, из них 400 — детям-сиротам.