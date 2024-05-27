2000 арендных квартир предоставят очередникам из социально уязвимых слоев населения в Алматы

124 очередникам из числа социально уязвимых слоев населения вручили ключи от арендных квартир, расположенных в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что арендные квартиры выделены из коммунального жилищного фонда. В торжественной церемонии приняла участие аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева.

Фото: акимат г. Алматы

Вопрос обеспечения жильем лиц из категорий СУСН и, в частности, детей-сирот, находится на особом внимании акимата города. Если в 2022 году из коммунального жилищного фонда Алматы детям-сиротам было выдано 14 квартир, то в 2023 году — 55 квартир.

— В 2024 году планируется предоставить 2 тысячи арендных квартир для категории СУСН, из них 400 — детям-сиротам. Это личная инициатива акима Алматы Ерболата Досаева, из общего количества арендных квартир для нуждающихся, 20% будет распределено между детьми-сиротами. Сегодня мы вручили ключи от квартир 124 очередникам из числа СУСН в трех домах, расположенных в жилом комплексе Alem City-2 в микрорайоне Шугыла. Из 124 квартир однокомнатных — 49, двухкомнатных — 75, — сообщил заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Галымжан Абдишукирулы.

Фото: акимат г. Алматы

По его словам, новоселы должны погашать пожизненную аренду квартиры ежемесячно. Стоимость аренды в Наурызбайском районе однокомнатной квартиры — в пределах 10 тысяч тенге, двухкомнатной — около 15 тысяч, трехкомнатной — примерно 20 тысяч тенге. Также необходимо своевременно оплачивать коммунальные услуги. По условиям программы гражданам запрещено сдавать квартиру в аренду или делать перепланировку.

Пенсионерка Умут Курманалиева, которая стояла в очереди на жилье несколько лет, оказалась в числе счастливых новоселов.