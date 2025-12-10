1045 этнических казахов получили статус кандаса в Шымкенте

По официальным данным, на 1 декабря в Шымкенте статус кандаса получили 464 семьи — 1045 человек. Еще 30 граждан из 28 семей продлили присвоенный ранее статус на полгода.

Гендерный состав почти равный: 473 мужчин и 572 женщины. Из них 512 человек трудоспособного возраста, 429 — дети и подростки до 18 лет.

По уровню образования прибывшие в Шымкент переселенцы распределяются следующим образом:

118 — с высшим образованием;

174 — со средним специальным;

189 — со средним общим;

11 — без образования.

Миграционный поток по-прежнему формируют этнические казахи из стран СНГ и зарубежья:

1029 человек переехали из Узбекистана

по 7 человек — из Китая и России

по одному человеку — из Кыргызстана и Шри-Ланки.

Чтобы ускорить процессы адаптации, в Шымкенте оптимизировали работу сервисов для кандасов. Теперь оформление документов, социальная поддержка и содействие трудоустройству доступны в одном учреждении.

— В целях систематизации работы были объединены два учреждения — «Центр адаптации и интеграции кандасов» и «Центр оказания специальных социальных услуг № 3». На их базе создан «Центр оказания специальных социальных услуг и адаптации кандасов № 3», — сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева.

Интеграция: где работают и как адаптируются

По данным управления, большинство соотечественников быстро находят себя на рынке труда. Востребованы профессии в строительстве, торговле и сфере наемного труда.

В центр трудовой мобильности обратились 30 человек, 22 из них получили поддержку в поиске работы.

— 13 человек направлены на вакантные рабочие места, двое — на молодежную практику, еще двое трудоустроены на оплачиваемые общественные работы. Один переселенец проходит производственное обучение на рабочем месте по запросу работодателя. Еще четверо завершили обучение по программе «Бастау Бизнес», — добавили в ведомстве.

Напомним, в 2025 году на историческую родину вернулись 13 202 этнических казаха, которые получили статус кандаса. Процедура продления статуса упрощена, в регионах утверждены программы их адаптации и занятости.

Квота приема кандасов на этот год составляет 2 309 человек. Из каких стран в Казахстан приезжает больше всего кандасов и какие регионы определены для расселения — читайте по ссылке.