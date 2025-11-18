Из каких стран в Казахстан приезжает больше всего кандасов

45,6% кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2025 года, являются выходцами из Узбекистана;

42,3% — из КНР;

4,1% — из Туркменистана;

2,9% — из Монголии;

2,6% — из России;

2,5% — из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершенолетние — 33,9% и пенсионеры — 8,5%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,2% имеют высшее образование, 28,2% среднее специальное образование, 50,5% общее среднее образование и 6,1% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Как сообщили в ведомстве, квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 ноября 2025 года в регионы расселения переселено 1 942 кандаса.

— Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг), — отметили в министерстве.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1010 кандасам. В частности, 313 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

Напомним, в Казахстане был упрощен порядок продления статуса кандаса.