100 проектов на 700 млн тенге профинансировано в области Улытау в этом году

В целом в этом году стартовали следующие проекты: в Улытауском районе — выращивание орошаемых культур и овощей на площади 400 гектаров; в городе Жезказган — создание овцеводческой фермы более чем на 5 000 голов; в Жезказгане — проект по выращиванию кормовых культур на площади 500 гектаров с применением оросительного оборудования; в Жанааркинском районе — два проекта по выращиванию кормовых культур на площади 367 гектаров с применением систем орошения; в Жанааркинском районе — строительство семейной овцеводческой фермы на 12 900 голов, а также создание семейной фермы крупного рогатого скота на 7 800 голов.

В настоящее время область полностью обеспечивает себя четырьмя видами социально значимых продовольственных товаров: говядиной, пшеничной мукой первого сорта и хлебом из пшеничной муки первого сорта. Кроме того, благодаря реализации инвестиционных проектов обеспечение населения куриными яйцами увеличилось с 0 до 40%.

В следующем году планируется дополнительно обеспечить область куриным мясом и частично картофелем.

Если в 2022 году на территории области не было ни одного орошаемого участка, то сегодня их площадь достигла 1,7 тыс. гектаров. К 2026 году планируется увеличить этот показатель до 2,5 тыс. гектаров.

Отметим, что в прошлом году в городе Жезказган была введена в эксплуатацию птицефабрика яйценоского направления, а в Жанааркинском районе — животноводческий комплекс и мясокомбинат.