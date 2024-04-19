100 млрд тенге выделили олигархи из списка Forbes и крупные компании в помощь пострадавшим регионам РК

Казахстанские миллиардеры из списка Forbes откликнулись на призыв Президента Касым-Жомарта Токаева о выделении дополнительных средств регионам, пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жителей Актюбинской области решил поддержать Булат Утемуратов, выделив для них 10 млрд тенге. Деньги пойдут на строительство жилья для казахстанцев, оставшихся без него.

— С глубоким сочувствием слежу за чрезвычайной ситуацией в регионах, находящихся в зоне подтопления. Масштаб бедствия растет, людям необходима срочная помощь и мы продолжим ее оказывать всеми силами и доступными ресурсами. Президент находится на передовой, выступая гарантом безопасности и уверенности в завтрашнем дне для тысяч наших сограждан, оказавшихся в беде, и его решения всегда будут поддержаны с нашей стороны, — заявил Булат Утемуратов.

Тимур Кулибаев направит 30 млрд тенге на помощь Атырауской области. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию жилья, восстановление инфраструктурных объектов, а также на поддержку населения, пострадавшего от паводков.

— Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, где прошли паводки. Убежден, что под руководством нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности, — сказал Тимур Кулибаев.

Группа компаний Казахмыс, KAZ Minerals, АлтынАлмас, Каражыра и RBK Bank дополнительно выделят 40 миллиардов тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков. По сообщению пресс-службы, средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и строительство социальных объектов: детских садов, школ, больниц, а также жилых домов.

В свою очередь, сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе заявили вчера, что помогут Северо-Казахстанской и Акмолинской областям, перечислив 20 млрд тенге. Деньги направят на восстановление регионов, а также не строительство нового жилья.

— В пострадавших регионах живут наши любимые клиенты, партнеры, наши сотрудники. Мы с первых дней паводков постоянно находимся на связи с ними и хорошо знаем ситуацию. Мы сразу организовали сбор пожертвований в мобильном приложении Kaspi.kz и выделили средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на закуп спасательной техники, амуниции, ГСМ и другую первую помощь. К сожалению, ситуация до сих пор остается бедственной в целом ряде регионов. Мы считаем своим гражданским долгом поддержать инициативу Президента и быть полезными стране в этот сложный момент, — заявил председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Ранее на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области Глава государства уделил внимание важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим. По его словам, с миллиардерами из списка Forbes проведут беседу и закрепят за каждым из них регионы, которым они должны помочь в восстановлении от последствий паводков.

В связи с этим редакция Kazinform решила проверить, кто из представителей казахстанского бизнеса может оказаться в списке тех, кто может принять активное участие в восстановлении пострадавших от паводка регионов страны.