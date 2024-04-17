100 км защитных дамб построено вдоль реки Жайык в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжаются мероприятия по укреплению противопаводковых защитных сооружений, а также проведение других неотложных работ и ликвидации последствий паводка. В них задействовано 7 895 человек и 1 781 единица техники, в том числе 1 011 единиц спецтехники, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.

На текущий момент вдоль берега реки Жайык возведены защитные сооружения протяженностью 100 км. Всего уложено 771 тысяча штук мешкотары, заполненной песком.

По состоянию на 16 апреля 2024 года уровень воды в реке Жайык достиг отметки 776 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Опасный уровень — 850 см.

Фото: акимат ЗКО

Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс в Ириклинское водохранилище. По уточненной информации, сброс воды Ириклинского водохранилища со стороны Российской Федерации постепенно снижается. Тем не менее, угроза подтопления в области остается на высоком уровне.

Фото: акимат ЗКО

Напомним, по Западно-Казахстанской области ситуация сложная. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен. Он также рассказал о противопаводковых работах в регионе.

Вода из Ириклинского водохранилища в России придет в Западно-Казахстанскую область 16-17 апреля. Такая информация была озвучена на совещании с участием министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова и специалистов Западно-Казахстанского областного филиала «Казводхоза» и ветеранов водной отрасли.