Уровень реки Урал поднялся на 8 см — жителей прибрежных поселков эвакуируют в ЗКО

Руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен озвучил информацию о противопаводковых работах в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ситуация в регионе по-прежнему сложная. По информации, представленной сегодня утром экспертами, прогнозируется, что 20 апреля в наш регион поступит большое количество воды из Оренбургской области России. По утренней информации, уровень воды в реке Урал составил 776 сантиметров. То есть он увеличился на 8 сантиметров по сравнению со вчерашним днем. В связи с этим проводится эвакуация жителей Акжайыкского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов нашей области, расположенных вблизи реки Урал и в черте города, — сказал Е. Таткен на брифинге в СЦК.

По его словам, с начала наводнения в безопасные места региона были переселены 13 614 человек, в том числе 5 653 ребенка. Для жителей затопленных территорий региона построен 161 временный приют, вмещающий около 9 тысяч человек. Сейчас в 15-ти из них получили укрытие 2 189 человек.