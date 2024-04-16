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    12:06, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень реки Урал поднялся на 8 см — жителей прибрежных поселков эвакуируют в ЗКО

    река Урал
    Фото: Казгидромет

    Руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен озвучил информацию о противопаводковых работах в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация в регионе по-прежнему сложная. По информации, представленной сегодня утром экспертами, прогнозируется, что 20 апреля в наш регион поступит большое количество воды из Оренбургской области России. По утренней информации, уровень воды в реке Урал составил 776 сантиметров. То есть он увеличился на 8 сантиметров по сравнению со вчерашним днем. В связи с этим проводится эвакуация жителей Акжайыкского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов нашей области, расположенных вблизи реки Урал и в черте города, — сказал Е. Таткен на брифинге в СЦК.

    По его словам, с начала наводнения в безопасные места региона были переселены 13 614 человек, в том числе 5 653 ребенка. Для жителей затопленных территорий региона построен 161 временный приют, вмещающий около 9 тысяч человек. Сейчас в 15-ти из них получили укрытие 2 189 человек.

    — На противопаводковые мероприятия из нашей области и других регионов мобилизовано 6 478 человек и 1 574 единицы техники. Экипаж вертолетов МЧС и Нацгвардии готов. При необходимости они будут доставлять гуманитарную помощь и проводить экстренно-спасательные операции. В регионе усилены меры по охране стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность жителей, — добавил спикер.

    Теги:
    Паводки в России МЧС Нацгвардия Наводнение Река Урал Акимат Гуманитарная помощь Эвакуация Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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