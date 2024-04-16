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    12:30, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В ЗКО ожидают воду из Ириклинского водохранилища

    Ириклинское водохранилище в РФ
    Фото: orenburg.media

    Вода из Ириклинского водохранилища в России придет в Западно-Казахстанскую область 16-17 апреля. Такая информация была озвучена на совещании с участием министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова и специалистов Западно-Казахстанского областного филиала «Казводхоза» и ветеранов водной отрасли, передает агентство Kazinform.

    Как отметили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в целях подготовки к паводку проведена механическая очистка основных каналов. В среднем, 14 водохранилищ региона наполнены на 73%.

    На совещании обсуждался вопрос обеспечения безопасной работы гидротехнических сооружений для сбора и пропуска паводковых вод. Также эксперты и специалисты отрасли обменялись мнениями о работе Чаганского водохранилища в Уральске. 

    Филиалы «Казводхоза» южных регионов страны оказывают поддержку Западно-Казахстанской области. 

    - Важно оставаться на связи с нашими коллегами из РФ. Для оперативного реагирования информация по объему воды ежечасно обновляется, а на всех водохозяйственных объектах продолжаются круглосуточные дежурства. Необходимо скоординировать работу Западно-Казахстанского и Атырауского филиалов «Казводхоза». Так как мы должны минимизировать объем воды, приходящей через реку Урал (Жайык) в город Атырау. Помимо безопасного пропуска паводковых вод, важной задачей является и сбор воды во всех водохранилищах, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Теги:
    Паводки в России Минводы и ирригации РК Ириклинское водохранилище Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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