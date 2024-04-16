В ЗКО ожидают воду из Ириклинского водохранилища

Вода из Ириклинского водохранилища в России придет в Западно-Казахстанскую область 16-17 апреля. Такая информация была озвучена на совещании с участием министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова и специалистов Западно-Казахстанского областного филиала «Казводхоза» и ветеранов водной отрасли, передает агентство Kazinform.

Как отметили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в целях подготовки к паводку проведена механическая очистка основных каналов. В среднем, 14 водохранилищ региона наполнены на 73%.

На совещании обсуждался вопрос обеспечения безопасной работы гидротехнических сооружений для сбора и пропуска паводковых вод. Также эксперты и специалисты отрасли обменялись мнениями о работе Чаганского водохранилища в Уральске.



Филиалы «Казводхоза» южных регионов страны оказывают поддержку Западно-Казахстанской области.