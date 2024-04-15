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    12:05, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В ЗКО паводковая ситуация сложная 

    брифинг
    Фото: СЦК

    По Западно-Казахстанской области ситуация сложная. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В городе Уральск и 4 районах области, расположенных вблизи реки Урал, сложилась сложная ситуация, связанная с паводковой угрозой. По словам специалистов, объем воды из РФ достигнет нашей области за 2-3 дня. Если опасный уровень составлял 8,5 метров, то сегодня уровень воды в Урале приблизился к 8 метрам, — подчеркнул Ерхан Таткен.

    Сейчас круглосуточно работают специалисты службы экстренной помощи и силовых структур. Всего в паводковых работах из региона и других регионов республики задействовано 6 389 человек и 1403 единицы техники, в том числе 645 единиц спецтехники, уточнил руководитель пресс-службы акима ЗКО.

    Он добавил, что жители опасных зон города Уральска должны немедленно эвакуироваться в безопасные места. В частности, необходимо срочно эвакуировать жителей дачных участков вдоль реки Урал, а также районов Курени, Старицы и Коминтерновского.

    — В связи с паводковой опасностью в областном центре созданы эвакуационные пункты. Они принимают жителей днем и ночью.

    С начала паводка по области эвакуировано около 14 тысяч человек. В эвакуационных пунктах разместились более 2 тысяч человек. Остальные жители переезжают в дома своих близких и родственников, — отметил Ерхан Таткен.

    В городе Уральске и Акжаикском, Бурлинском, Теректинском, Байтерекском районах противопаводковые работы ведутся круглосуточно. Продолжаются работы по переселению жителей населенного пункта на берег реки в безопасное место. 

    Теги:
    Уральск Режим ЧС Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Акимы
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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