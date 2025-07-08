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    09:53, 08 Июль 2025 | GMT +5

    100 человек погибли в Газе из-за ударов Израиля за сутки

    Не менее 100 палестинцев погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в минувшие сутки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Anadolu

    По информации ведомства, за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 105 погибших и 356 раненых в результате ударов Армии обороны Израиля по региону.

    «Часть пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны», — указано в сообщении министерства.

    Также отмечается, что в последние 24 часа не менее 7 человек были убиты и более 74 ранены в ходе атак израильских военнослужащих на палестинцев, стоящих в очереди у пунктов выдачи гуманитарной помощи.

    Согласно данным Минздрава, общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года возросло до 57 523, свыше 136 617 пострадали. Количество пострадавших с 18 марта 2025 года, когда Израиль возобновил боевые действия в Газе, выросло до 24 576, погибли 6 964 человека.

    18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

    2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в секторе.

    4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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