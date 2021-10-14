10 наиболее загрязненных городов РК будут газифицированы к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по переходу на альтернативные источники энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году 10 наиболее загрязненных городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии. Казахстан имеет колоссальный потенциал для развития возобновляемых и альтернативной энергетики. Согласно нашим прогнозам, доля ВИЭ в энергобалансе должна составить как минимум 15% к 2030 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

Президент также сообщил о предпринимаемых усилиях в данном направлении.

«Мы совершенствуем нормативную среду, создаем максимально привлекательные условия. Определенные ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнерами. Казахстан уделяет большое внимание зеленому финансированию – в рамках МФЦА функционирует Центр зеленых финансов. Первые размещения прошли в прошлом году», - сообщил Глава государства.

«Казахстанский институт развития «Даму» совместно с Программой развития ООН успешно разместил «зеленые облигации». В этом году на казахстанской фондовой бирже были размещены 2 выпуска зеленых облигаций Азиатского банка развития для финансирования объектов ВИЭ в Казахстане», - заключил Президент.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.