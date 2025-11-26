09:08, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
10 мигрантов в кузове: на «Жайсане» пресечена попытка нелегального проезда
Попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области пресечена Пограничной службой КНБ, передает агентство Kazinform.
- 23 ноября во время осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов были обнаружены 10 иностранных граждан. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении КНБ.
В ведомстве отметили, что подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность и призывает граждан не участвовать в схемах нелегального перемещения через границу.
Ранее сообщалось, что за нарушения миграционного законодательства Казахстана административно наказаны 70 иностранцев, 14 тысяч выдворены из страны.