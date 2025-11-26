РУ
    09:08, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    10 мигрантов в кузове: на «Жайсане» пресечена попытка нелегального проезда

    Попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области пресечена Пограничной службой КНБ, передает агентство Kazinform.

    Фото: KНБ

    - 23 ноября во время осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов были обнаружены 10 иностранных граждан. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении КНБ.

    мигрант
    Фото: КНБ

    В ведомстве отметили, что подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность и призывает граждан не участвовать в схемах нелегального перемещения через границу.

    Ранее сообщалось, что за нарушения миграционного законодательства Казахстана  административно наказаны 70 иностранцев, 14 тысяч выдворены из страны.

    Теги:
    Нарушения КНБ Иностранцы Граница Мигранты
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
