Вина работодателя 100% - министр по ЧС о расследовании на шахте «Казахстанская»

Правительственная комиссия объявила итоги расследования трагедии на шахте «Казахстанская», в результате которой погибли 5 человек. Признана 100% вина работодателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по ЧС Сырым Шарипханов объявил итоги расследования правительственной комиссии. Как стало известно, причиной возникновения пожара стало несколько факторов.

- Согласно экспертным заключениям комиссии, установлены основные причины аварии и группового несчастного случая. Первое – пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую. Из-за трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера. Второе – отсутствие производства контроля со стороны инженерно-технического состава шахты «Казахстанская». Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы. Третье – нарушение требований безопасности и норм технического регулирования - это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия. И последнее, повышенная запылённость рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привело к гибели работников шахты, - отметил министр по ЧС РК Сырым Шарипханов.

Помимо этого, был выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства и недостаточное количество специалистов по обслуживанию системы позиционирования, отсутствие должностных инструкций ответственных руководителей до назначения их на должности при изменении структуры управления.

- По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя. Установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства, - добавил Сырым Шарипханов.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

22 августа министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская».

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.