    22:49, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» задержали в Турции

    В Стамбуле продолжается масштабное расследование о незаконном обороте наркотиков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» задержали в Турции
    Фото: sozcu.com.tr

    Резонансное расследование в Турции, связанное с наркотиками и представителями шоу-бизнеса, снова набирает обороты. Стамбульская прокуратура провела очередную серию операций, в результате которых были задержаны 27 человек, включая популярных артистов и медийных фигур.

    Среди задержанных — актер Догукан Гюнгёр, известный по роли Фатиха в рейтинговом сериале «Клюквенный щербет» (тур.: «Kızılcık Şerbeti»). Также в поле зрения следствия оказался Халюк Шентюрк — менеджер, сотрудничавший с такими звездами турецкой сцены, как Хадисе и Ашкын Нур Йенги. В списке фигурируют певица Алья Шахинлер и популярная в соцсетях Джейда Эрсой.

    Звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» задержали в Турции
    Фото: ntv.com.tr

    Все задержанные были доставлены в Институт судебной медицины, где у них взяли образцы крови и волос для проведения токсикологических экспертиз. После этого их вновь направили в управление полиции для продолжения процессуальных действий.

    По данным прокуратуры, расследование ведется с 8 октября и уже включает в себя несколько операций. В рамках данного дела показания и биологические образцы сдали музыканты, менеджеры, бизнесмены и другие известные общественности лица Турции.

    Следствие продолжается. Правоохранительные органы подчеркивают, что речь идет о проверке в рамках закона, а окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и судебных процедур.

    Ранее мы писали о том, что в Стамбуле прошла крупная спецоперация полиции и жандармерии, направленная против возможного употребления наркотиков представителями шоу-бизнеса.

    Теги:
    Наркотики Турция Борьба с наркотиками Новости шоу-бизнеса в мире Новости кино
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
