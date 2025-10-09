Громкий скандал в Турции: десятки звезд шоу-бизнеса проверяют на наркотики

По данным правоохранительных органов, под проверку попали десятки известных личностей Турции, в том числе актеры, певцы и блогеры.

Расследование началось еще несколько недель назад. Следователи выявили предполагаемую сеть поставщиков и клиентов. После наблюдения и сбора доказательств прокуратура дала разрешение на проведение обысков и проверок.

Среди тех, кого доставили на медицинское освидетельствование и допрос, фигурируют турецкие звезды кино и эстрады, как Ирем Дериджи, Хадисе, Кубилай Ака, Демет Евгар, Беррак Тюзюнатач, Озге Озпиринчджи, Каан Йылдырым, Дуйгу Озаслан, Бирдже Акалай, Метин Акдюльгер, Мерт Языджыоглу, Зийнет Сали, Фейза Алтун, а также дочери телеведущей Дефне Самйели — Дерин и Дерен Талу.

У доставленных в Главное управление жандармерии и медучреждения берут анализы. Пока официальных обвинений никому не предъявлено. Речь идет о проверках и допросах в рамках следствия. Если анализы покажут наличие запрещенных веществ, против каждогофигуранта может быть возбуждено отдельное дело.

Между тем, масштабы спецоперации уже называют беспрецедентными для турецкого шоу-бизнеса. Следствие продолжается, и, не исключается, что список подозреваемых может еще расшириться.

Ранее мы писали о том, что Сулейман султану из «Великолепного века» грозит тюремный срок. Актера обвинили в лжесвидетельстве.