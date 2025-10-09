РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:54, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Громкий скандал в Турции: десятки звезд шоу-бизнеса проверяют на наркотики

    В Стамбуле сегодня утром прошла крупная спецоперация полиции и жандармерии, направленная против возможного употребления наркотиков представителями шоу-бизнеса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Громкий скандал в Турции: десятки звезд проверяют на наркотики
    Фото: trthaber.com

    По данным правоохранительных органов, под проверку попали десятки известных личностей Турции, в том числе актеры, певцы и блогеры.

    Расследование началось еще несколько недель назад. Следователи выявили предполагаемую сеть поставщиков и клиентов. После наблюдения и сбора доказательств прокуратура дала разрешение на проведение обысков и проверок.

    Среди тех, кого доставили на медицинское освидетельствование и допрос, фигурируют турецкие звезды кино и эстрады, как Ирем Дериджи, Хадисе, Кубилай Ака, Демет Евгар, Беррак Тюзюнатач, Озге Озпиринчджи, Каан Йылдырым, Дуйгу Озаслан, Бирдже Акалай, Метин Акдюльгер, Мерт Языджыоглу, Зийнет Сали, Фейза Алтун, а также дочери телеведущей Дефне Самйели — Дерин и Дерен Талу.

    У доставленных в Главное управление жандармерии и медучреждения берут анализы. Пока официальных обвинений никому не предъявлено. Речь идет о проверках и допросах в рамках следствия. Если анализы покажут наличие запрещенных веществ, против каждогофигуранта может быть возбуждено отдельное дело.

    Между тем, масштабы спецоперации уже называют беспрецедентными для турецкого шоу-бизнеса. Следствие продолжается, и, не исключается, что список подозреваемых может еще расшириться.

    Ранее мы писали о том, что Сулейман султану из «Великолепного века» грозит тюремный срок. Актера обвинили в лжесвидетельстве.

    Теги:
    Турция Новости шоу-бизнеса в мире Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают