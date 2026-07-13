Звезды мирового футбола поделились ожиданиями перед полуфиналами ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года вступает в решающую стадию. В полуфиналах встретятся четыре сборные, ранее становившиеся чемпионами мира и занимающие первые четыре позиции в рейтинге ФИФА, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт FIFA.

Во вторник, 14 июля, сборная Франции сыграет с Испанией на стадионе в Далласе. На следующий день в Атланте встретятся команды Англии и Аргентины.

Надежды четырех сборных во многом связаны с их главными звездами — Лионелем Месси, Хулианом Альваресом, Гарри Кейном, Джудом Беллингемом, Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле, Ламином Ямалем и Родри.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что впервые в карьере сыграет против Англии.

— Это будет особенный матч, потому что я никогда не играл против Англии. Это великая команда, одна из сильнейших в мире. Всегда приятно встречаться с такими соперниками, особенно в полуфинале чемпионата мира, — сказал Месси.

Хулиан Альварес, забивший победный мяч в дополнительное время четвертьфинального матча против Швейцарии, заявил, что рассчитывает показать свою лучшую игру в полуфинале.

— По ходу чемпионата мира я становился сильнее и надеюсь сыграть еще лучше. Главное — победа команды, — отметил футболист.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн подчеркнул, что его команда намерена сделать последний шаг к титулу.

— Это очень успешный период для нашей сборной. Мы хотим сделать последний шаг. Уже шесть недель мы вместе и каждый день отдаем все силы ради национальной команды, — сказал Кейн.

Джуд Беллингем, ставший одним из ключевых игроков англичан на турнире, отметил, что гордится характером команды и ее способностью бороться до конца.

Сборная Франции считается одним из главных фаворитов турнира, однако Килиан Мбаппе призвал партнеров сохранять концентрацию.

— Мы понимаем, что сможем расслабиться только после победы. До этого нельзя терять бдительность. Нам еще многое предстоит доказать, — заявил Мбаппе.

Усман Дембеле добавил, что по ходу турнира чувствует себя все увереннее, однако командный результат остается для него приоритетом.

В сборной Испании большие надежды возлагают на Ламина Ямаля и Родри.

— Многие ждали именно этого матча. Для меня Франция и Испания — две лучшие команды чемпионата мира. Мы никого не боимся. Если кто и способен победить Францию, то это мы, — сказал Ямаль.

Родри назвал предстоящую встречу самым серьезным испытанием для сборной Испании.

— Франция — великолепная команда, но и мы тоже. Нам необходимо играть в свой футбол и использовать сильные стороны, — подчеркнул полузащитник.

Победители полуфинальных матчей встретятся в финале чемпионата мира 19 июля.