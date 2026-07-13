Франция — Испания: где в Казахстане смотреть прямую трансляцию полуфинала ЧМ-2026

В ночь на 14 июля в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Франции и Испании, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сборная Франции вышла в полуфинал, обыграв в четвертьфинале команду Марокко со счетом 2:0. Голы в составе французов забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66-я).

Испания в свою очередь в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгии — 2:1. За испанцев отличились Фабиан Руис (30-я минута) и Микель Мерино (88-я), у бельгийцев мяч забил Шарль Де Кетеларе (41-я).

Матч Франция — Испания начнется в 00:00 по времени Казахстана.

Прямую трансляцию встречи казахстанские болельщики смогут посмотреть на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Во втором полуфинале сразятся сборные Англии и Аргентины. Их игра пройдет 16 июля в 00:00 по времени Казахстана.

Ранее стала известна стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу.