Стала известна стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу

FIFA выставила на продажу почти 1200 билетов второй категории на финал чемпионата мира по цене 7380 долларов, который состоится 19 июля на стадионе MetLife в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

На официальном сайте FIFA для покупки были доступны 1178 билетов второй категории. Все они расположены в пяти секциях верхнего яруса вдоль боковой линии поля.

Кроме того, в продаже оставались 68 билетов первой категории на нижнем ярусе стоимостью от 19 995 до 32 970 долларов. Также можно было приобрести билеты в VIP-зоны Trophy Lounge по цене 32 500 и 34 500 долларов.

На официальной платформе FIFA для перепродажи билетов цены на финал начинались от 7 440 долларов. При этом самое дорогое предложение достигало 11 499 998 долларов.

Билеты на финал, приобретенные на вторичном рынке, можно было купить на торговой площадке FIFA по ценам от 7 440 до 11 499 998 долларов США.

Ранее сообщалось, что FIFA может увеличить число участников чемпионата мира до 64 сборных.