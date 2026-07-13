FIFA может увеличить число участников чемпионата мира до 64 сборных

Лидер FIFA Джанни Инфантино предложил увеличить количество участников чемпионата мира по футболу до 64 команд, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

По его словам, вопрос обсудят после завершения нынешнего турнира. Шанс сыграть на мундиале должны получить сборные со всего мира.

Инициатива стала неожиданной, поскольку нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд вместо прежних 32. Этот формат был утвержден незадолго до старта турнира.

По мнению Инфантино, увеличение числа участников уже оправдало себя.

— Видно, что уровень команд в целом чрезвычайно высок и продолжает расти — все выше и выше по всему миру, — заявил глава FIFA.

Он также отметил, что участие большего числа сборных даст небольшим футбольным странам дополнительную мотивацию развивать национальные команды и бороться за выход на мировое первенство.

Расширение турнира до 48 участников уже привело к появлению стадии 1/16 финала, а общее количество матчей выросло до 104, что стало рекордом для чемпионатов мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.