Звезда турецкого «Фенербахче» оказался в центре спора из-за образов Гарри Поттера

Компанию возмутило, что игрок регулярно выкладывает в соцсетях музыку из фильмов о мальчике-волшебнике, а свои голы празднует театральным взмахом воображаемой волшебной палочки.

В Турции Актюркоглу уже давно получил прозвище «Керем Поттер» — болельщики обожают его фирменный жест, а клуб нередко использует магическую эстетику в роликах о нападающем. Однако для Warner Bros. подобная самодеятельность оказалась слишком свободным обращением с брендом, стоимость которого измеряется миллиардами.

По данным турецких СМИ, юристы кинокомпании настаивают, что использование оригинальной музыки и узнаваемых знаков — пусть даже в футбольном контексте — нарушает исключительные права студии. В иске указывается, что действия игрока «могут создавать ложную ассоциацию с брендом и вводить публику в заблуждение».

Впрочем, реакция фанатов оказалась противоположной: соцсети взорвались от шуток на тему «заклятий VAR», «магии фланга» и «несанкционированного квиддича на поле». Многие считают, что Warner Bros. переусердствовала и только усилила популярность футболиста.

Сам Актюркоглу пока официально ситуацию не комментирует, но не исключается, что игрок будет защищать свое право радоваться голам так, как ему нравится — с палочкой или без. А болельщики, похоже, уже выбрали сторону и ждут, чем закончится эта схватка Мага и Корпорации.

Ранее мы писали о том, как футбольный матч в Турции разжег дискуссию о родах в контексте «кесарево сечение или естественные».

Позднее в стране разгорелся один из крупнейших скандалов в истории национального футбола, связанный со ставками.