Крупный футбольный скандал в Турции: более тысячи игроков отстранены за ставки

Турецкая федерация футбола (TFF) временно отстранила 1024 игрока из всех дивизионов страны из-за подозрений в участии в нелегальных ставках на матчи. Под следствием оказались также 152 арбитра, десятки функционеров и президентов клубов. Масштабные операции проходят сразу в 12 городах, включая Стамбул, Анкару и Измир.

Как сообщает Anadolu ajansı, в Суперлиге пострадали 27 игроков. Среди них футболисты Galatasaray (Эрен Элмалы, Метехан Балтаджы), Beşiktaş (Неджип Уйсал, Эрсин Дестаноолу), Trabzonspor (Боран Башкан, Салих Малкоочоглу), Antalyaspor и других клубов.

Самые тяжелые потери пришлись на низшие лиги: 629 игроков из третьего дивизиона и 282 из второго временно лишены права играть. В результате чемпионаты в этих лигах приостановлены на две недели — просто не хватает составов. TFF уже ведет переговоры с FIFA о введении экстренного трансферного окна, чтобы клубы могли дозаявить новых игроков и избежать срыва сезона.

Судьи имели аккаунты в букмекерских конторах

Особое внимание следствие уделяет арбитрам. По данным TFF, 65% судей имели аккаунты в букмекерских конторах. Один из арбитров, по информации расследователей, сделал более 18 тыс. ставок, еще 42 судьи — свыше тысячи каждый. В результате 152 арбитра отстранены, 17 задержаны, 8 арестованы, включая трех действующих судей.

В рамках уголовного расследования выдан 21 ордер на арест. Среди фигурантов — арбитры, президенты клубов и менеджеры. Следователи подозревают, что ставки делались через нелегальные платформы, работающие в Албании, Болгарии и на Северном Кипре, а к расследованию подключен Интерпол. Общая сумма подозрительных финансовых операций превышает 10 млн лир (около $240 тыс.).

Несмотря на громкий скандал, матчи Суперлиги и Первой лиги продолжаются. Клубы требуют прозрачности расследования и презумпции невиновности до вынесения официальных решений. В TFF созвали экстренное совещание с участием экспертов UEFA и FIFA, чтобы выработать антикоррупционные меры и не допустить повторения подобных случаев.

