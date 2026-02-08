Звание или авторитет: почему педагоги покупают медали

Медаль — сувенир

В Казахстане государственные награды вручаются по Указу Президента. Для этого государственные учреждения, акиматы и министерства заранее собирают сведения, изучают трудовой путь и достижения работников.

На следующем месте — ведомственные медали. То есть, министерства отбирают и стимулируют лучших в своих отраслях. К этой же категории относятся награды различных общественных организаций и фондов.

Большая часть спорных вопросов, часто обсуждаемых в Мажилисе, возникает в этой сфере. В этом году депутат Максат Толыкбай сообщил, что медали «Ұлт ұстазы», «Алаш ұстазы» и даже «Ғасыр ұстазы» продаются, затронув тему пристрастия к званиям и наградам.

— Награды и звания стали подобны сувенирам, которые продаются на базаре, — сказал депутат.

Это высказывание имеет под собой почву. В нашей стране есть предприятия, изготавливающие сувениры из металла. Они разработают дизайн и, по вашему желанию, сделают надпись. Цена одной медали — 5 000 тенге. На медаль весом 55 граммов есть защищенные авторские права.

Фото из сайта Bilim Orkenieti

Медаль «Құрметті ұстаз» можно купить и за 3 500 тенге. Еще в одном интернет-магазине медали продаются вместе с удостоверением. Здесь медали «Жомарт жүрек», «Асыл ана», «Үздік педагог» и различные юбилейные медали стоят 1 800 тенге. Если брать вместе с удостоверением, цена будет 2 500 тенге и выше.

Эти медали заказывают общественные организации, ставят печати и раздают. На это в стране нет никакого запрета, потому что, хотя медали и оплачены, у них нет никакого значения. Их вручают прилюдно, общественность выражает уважение, но эти награды нигде не учитываются.

Кому дают медали профсоюзы

В нашей стране работает Федерация профсоюзов, она охватывает каждую отрасль, имеет филиалы во всех регионах. По данным на официальном сайте, число членов профсоюзов превышает 1,5 миллиона человек. Структура профсоюзов начинается с первичных организаций и складывается в отраслевые профсоюзы и региональные объединения.

В сфере образования работа профсоюзов организована на областном и городском уровнях. Например, в Актюбинском областном профсоюзе работников образования и науки насчитывается более 33 тысяч членов.

По словам председателя областной организации Раушан Сериковой, для членов профсоюзов предусмотрены выдача путевок в санатории, организация историко-познавательных экскурсий, а также оказание материальной помощи в трудных ситуациях. Эта поддержка оказывается не всем членам профсоюза одновременно, а на основе определенного порядка и по очереди.

— В сфере образования и науки в области есть 618 первичных профсоюзных организаций. В каждом избран председатель. В школах это работа на общественных началах. Что касается наград, то в Уставе Актюбинского областного профсоюза работников образования и науки предусмотрен порядок внесения предложений о награждении членов профсоюза знаками отличия. Кроме того, есть соглашение между областным управлением образования и профсоюзной организацией на 2024–2026 годы. В пункте 6 главы 7 соглашения о социальном партнерстве прописаны механизмы стимулирования гражданских служащих и других сотрудников. Они сами или их ученики инициируют награждение членов профсоюза, добившихся успехов на областном, республиканском, международном уровнях, благодарственными письмами, премиями, путевками в оздоровительные учреждения, для них организуются историко-познавательные экскурсии, — сказала Р. Серикова.

Она отметила, что при необходимости совместно с областным управлением образования, направляются предложения и акиму области.

— Медалями награждаются не все учителя. Только председатели профсоюзов, добившихся успеха, и члены комитетов получают серебряный знак «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» и золотой знак «Кәсіподаққа сіңірген айрықша еңбегі үшін». Они должны проработать на своей должности 7-10 лет. Медаль «Әлеуметтік әріптестікке сіңірген еңбегі үшін» предназначена для руководителей организаций образования, то есть за социальное партнерство. Медалью «Кәсіподақ ардагері» награждаются граждане, много лет проработавшие в профсоюзе, — поделилась Раушан Серикова.

Вместе с медалями вручаются путевки на историко-познавательные экскурсии, иногда премии. Учитываются трудовой стаж и заслуги. Профсоюз также подает предложения и на ведомственные награды, но они не всегда одобряются.

— Медали не раздаются направо-налево. Вопрос о награждении рассматривается только в случае, когда поступает просьба. Всесторонне изучаются трудовой стаж и достижения. При встречах с членами профсоюза мы разъясняем, что купленные где-то медали не имеют никакой ценности. В результате, в последние пять-шесть лет этот вопрос вообще не возникал. В ходе аттестации мы также открыто говорим, что медали не дают никаких преимуществ, — сказала председатель областного профсоюза.

Фото из сайта Bilim Orkenieti

У меня есть заслуги, поэтому пошла на награждение — Нурбатис Тобагабылова

Языковед, эксперт областного общественного совета Нурбатис Тобагабылова получила медаль «Қоғам қайраткері». Это награда от общественного фонда.

Увидела объявление в социальной сети, подала документы и приняла участие в церемонии награждения в Астане. Медаль есть, но носить ее не хочет.

— В Астане открылся центр «Білім өркениеті», и дал объявление в социальной сети, чтобы люди, достойные звания «Қоғам қайраткері», подали документы, заявки будут рассмотрены. Я у многих людей спрашивала, узнавала в акимате. Решила, что это от Министерства. Потому что я занимаюсь общественной работой с юности. Сделала копии документов, заверила их и отправила. Во время предварительного разговора они не скрывали, что за выполненную работу берут плату. За медаль, статуэтку и книгу. Цена около 70-80 тысяч тенге. Я посчитала, что дорого, сказала, что я пенсионерка и отказалась. Через несколько дней они связались со мной, сообщили, что я достойна звания и мне будет сделана скидка. И я уплатила 15-20 тысяч тенге. Собрались в центральной библиотеке в Астане, меня вызвали на сцену и вручили. У меня есть заслуги, поэтому и пошла на награждение, — сказал Н. Тобагабылова.

В студенческие годы она участвовала в общественной работе, позднее 10 лет руководила профсоюзным комитетом студентов в том же колледже.

Затем перешла в свою сферу — языкознание. Работала в городском обществе «Қазақ тілі».

— В колледже я 10 лет руководила кафедрой лингвистики. За это время была дважды награждена. В 1997 году акимат наградил еще и нагрудным знаком «Білім беру ісінің үздігі». После этого наград не было. Даже при выходе на пенсию вручили только благодарственное письмо. У меня была обида за то, что не проявили уважения. Сейчас мне уже больше 70 лет. Я — эксперт областного общественного совета. Дважды была членом совета, — рассказала языковед.

После выхода на пенсию Нурбатис Тобагабылова создала совет ветеранов в колледже. Ее работа была замечена.

— Я получила нагрудный знак «Ақтөбе облысына еңбек сіңірген». Тема актуальная, но у нее есть две стороны. Такие организации должны быть, потому что министерство не может всем уделить одинаковое внимание, просто не успеет. Если говорить об организациях, то нужно создавать совет с участием представителя министерства. Должен быть государственный контроль и учет. С одной стороны, я не считаю проблемой, что у меня нет награды от министерства. А если говорить о моих заслугах, вроде бы правильно. Две мысли. Если действительно есть заслуги в отрасли, то должен быть награжден. Человек будет умиротворен. После выхода на пенсию медалей, кажется, нет. Сама я не ношу нагрудный знак «Қоғам қайраткері». Все равно я считаюсь как и не получившая его, — сказала Н. Тобагабылова.

Как получить медаль за деньги

Мы через социальные сети нашли номер телефона руководителя национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim Orkenieti».

Директор Центра Азирет Сатылганов сообщил, что от государства денег не выделяется, работа организована, в соответствии с уставом неправительственной организации, на платной основе.

— В Уставе первой целью неправительственной организации указано получение прибыли. Мы проводим самоокупаемые мероприятия. Это не значит, как говорят некоторые, что медали выставляются и продаются в магазине, есть специальное правило. В большинстве это творческие конкурсы. Даются задания и ученикам, и учителям. Началось все с программы «Рухани жаңғыру». Освещались темы языка, истории, независимости, организовывались конференции. Целью было пробудить любовь к нации, стране, земле, языку. Если человек не мог участвовать в мероприятии в Астане, мы бесплатно отправляли ему диплом онлайн. А если приезжал, то на платной основе. Для проведения мероприятий мы арендуем зал. Платим, даже если это Национальный музей. При организации конкурсов нужно платить за работу и приглашенным ученым, — сказал директор Центра Азирет Сатылганов.

Фото из сайта Bilim Orkenieti

По его словам, нахождение образования и науки в конкурентоспособной среде — это не торговля, а путь к развитию.

— В Министерстве есть приказ № 514. В соответствии с ним, только вошедшие в перечень конкурсы пригодны во время аттестации. Ранее я писал письмо в Министерство с предложением не ограничивать науку и просьбой включить в перечень. Ни разу не обратили внимания, не пожелали обсудить. Поскольку не входит в перечень, учителя не очень интересуются. Сейчас мы проводим творческие конкурсы, выдаем дипломы. Есть только медаль «Білім беру саласының үздігі», и та присуждается только один раз в год. Прежнего нагрудного знака «Ибрай Алтынсарин» теперь нет. Я буду продолжать работу Центра. Считаю это своим гражданским долгом. С помощью Центра я тружусь на пути сохранения национальных ценностей. Хотя и говорят, что не надо «раздавать медали», в нашей стране такого закона нет. Неправительственные организации много работают в этом направлении, — сказал А. Сатылганов.

Купленные знания не имеют ценности — педагог

Первая учительница певца Димаша Кудайбергена Клара Кажгалиева против того, чтобы платить за медаль. Преподаватель со стажем около 40 лет считает, что это означает торговлю знаниями.

— Сама я не получала благодарственных писем от Актюбинского городского отдела образования, от областного отдела образования. Только аким города вручил нагрудный знак «Қала құрметі». В 2024 году министр просвещения приехал на форум в Актобе и встретился со мной в школе, как с первой учительницей Димаша. Затем я получила нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Если труд ценят, должны награждать. А покупать — это неправильно, я против этого. Если из школы выдвигают, то при поддержке городского, областного отделов образования, должно дойти до Министерства, — сказала К. Кажгалиева.

Учительница начальных классов школы-гимназии № 32 сейчас обучает свой 13-й класс. Димаш Кудайберген — выпускник пятого.

Учительница не направляет своих учеников на платные олимпиады, и сам в них не участвует.

— Нужно прекращать проведение платных олимпиад, конкурсов и выдачу медалей. Это обесценивает образование. Молодежь, проработавшая один-два года получает медали и верит в это. Купленные медали ничего не стоят. Попросту обманывают людей, берут с них деньги — считаю, что это неправильно, — сказала К. Кажгалиева.

Как говорит декан факультета педагогики и менеджмента образования Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Абылай Канатулы, пристрастие к званиям — масштабная тема.

Фото из личного архива Абылай Канатулы

— Во-первых, награждение медалями началось при Советской власти. Это внедрилось, как культурный феномен. Поскольку мы были в составе СССР, эта проблема есть у представителей старшего поколения, и она передалась следующему поколению. С другой стороны, можно вглядеться в психологию и природу человека. Абай в «Словах назидания» сказал, что от похвальбы трудно удержаться. Человек стремится к хорошему, хочет слышать о себе хорошее от окружающих. Иногда это вдохновляет и стимулирует человека. Медаль считают признаком достоинства. Но сейчас есть разные мнения. Думаю, что хвастовство никого не украшает. Для учителя нет ничего дороже, чем высокая оценка и народная любовь к его ученику. Наверное, есть те, кто считает правильным получить медаль, награду, как знак любви, которую нельзя передать в вещественном виде. Бывает так, что медаль есть, а благодарности от ученика нет, — сказал А. Канатулы.

