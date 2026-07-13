Зоопарки Казахстана заработали рекордные 2,6 млрд тенге

По итогам 2025 года казахстанские зоопарки и океанариум приняли 2,6 млн человек. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным 2024 годом (2,8 млн человек), этот показатель остается существенно выше уровня прошлых лет, передает Kazinform со ссылкой Energyprom.kz.

Высокий спрос подтверждают и финансовые показатели: объем услуг в секторе достиг рекордных 2,6 млрд тенге, увеличившись за год на 23,5%, а по сравнению с 2015 годом — в 2,5 раза. Основной поток посетителей (почти 89%) пришелся на мегаполисы. Лидером стал Алматы (1,1 млн человек), далее идут Шымкент (716,2 тыс.) и Астана (517,4 тыс. человек).

Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Рост посещаемости и доходов происходит на фоне сокращения числа самих организаций. В 2025 году в стране действовали 8 зоопарков и один океанариум. Сильнее всего — более чем в 4 раза — сократилась сеть контактных зоопарков (с 14 в 2017 году до 3 в 2025-м). Это связано с Законом «Об ответственном обращении с животными», который с 1 января 2025 года запретил деятельность контактных и передвижных зверинцев.

В официальной статистике за 2025 год по-прежнему отражены 3 контактных зоопарка, которые расположены в Астане и Абайской области.

В региональном разрезе зоопарки действовали в 7 из 20 регионов страны. По одному объекту находилось в Абайской, Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алматы и Шымкенте. В Астане насчитывалось два зоопарка и единственный в стране океанариум.

Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК

В то же время в зоопарках остается актуальной проблема культуры поведения посетителей. В Алматинском зоопарке были зафиксированы случаи, когда граждане бросали камни в клетки с животными, а также нарушали правила кормления животных.

По данным на 2025 год количество животных, птиц и рыб в казахстанских зоопарках и океанариуме составило 14,4 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Алматы впервые за 20 лет родились еноты-полоскуны.