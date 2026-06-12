Посетительница зоопарка Алматы бросала камни во льва: материалы переданы в полицию

На странице зоопарка в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как одна из посетительниц, пытаясь привлечь внимание животного, бросала в него камни.

— Напоминаем, что подобные действия недопустимы. Бросать в животных любые предметы, стучать по вольерам, дразнить или намеренно беспокоить животных строго запрещено правилами посещения зоопарка. Животные в зоопарке — не объекты для развлечения и экспериментов. Такие действия могут причинить им стресс, травмы и негативно сказаться на их благополучии, — говорится в посте.

Отмечается, что все материалы, включая записи с камер видеонаблюдения, а также соответствующее заявление направлены в органы полиции для рассмотрения и принятия мер в рамках действующего законодательства.

В администрации зоопарка призвали посетителей соблюдать правила поведения и уважительно относиться к животным, подчеркнув, что их безопасность и благополучие являются безусловным приоритетом учреждения.

Отметим, что в апреле этого года уже фиксировался аналогичный инцидент: тогда мужчина бросил камень в сторону вольера со львом. Позднее он был привлечен к ответственности и оштрафован на 20 МРП.