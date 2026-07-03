Впервые за 20 лет в зоопарке Алматы родились еноты-полоскуны

В зоопарке Алматы у пары енотов-полоскунов Арчи и Беллы родились три детеныша, передает корреспондент агентства Kazinform.

Долгожданное пополнение стало особенным событием для зоопарка, ведь это первый приплод енотов в зоопарке за последние почти двадцать лет.

Фото: Алматинский зоопарк

Малыши появились на свет 27 апреля. Первые месяцы жизни они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и тщательно оберегала потомство, не подпуская к детенышам посторонних. Лишь сейчас, когда детеныши окрепли и стали более самостоятельными, они начали выходить в большой вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми исследованиями окружающего мира.

Фото: Алматинский зоопарк

Пол приплода пока определить не удалось, поэтому имена им будут выбраны позднее.

— При рождении детеныши енота-полоскуна весят всего 60–70 граммов. Они появляются на свет слепыми и глухими, полностью завися от матери. В первые недели жизни их рацион состоит исключительно из материнского молока. По мере взросления они начинают постепенно переходить на взрослую пищу. Сейчас они уже пробуют мясо, рыбу, овощи, фрукты и овсяную кашу — все то, чем питаются их родители, — отметила руководитель отдела «Хищные млекопитающие» Алматинского зоопарка Гаухар Сергибаева.

Семейство енотов обитает в самом дальнем вольере «леопардного» круга — комплекса вольеров с хищниками, расположенного напротив экспозиции с жирафами.

Зоопарк приглашает посетителей познакомиться с новыми обитателями и напоминает, что спокойствие животных является важным условием их благополучия. Специалисты надеются, что малыши будут успешно расти и развиваться, а их появление станет еще одним шагом в сохранении и популяризации животных, содержащихся в современных зоопарках.

Ранее в Алматинском зоопарке на свет появились детеныши сайгака.

Напомним, в Алматы завершена разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства новых вольеров снежного барса и рыси в рамках масштабной модернизации городского зоопарка.