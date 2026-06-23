Детеныши сайгака появились на свет в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке произошло пополнение — у самок сайгака по кличке Стелла и Айна родились два детеныша, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сайгак (Saiga tatarica) является одним из древнейших представителей животного мира, сохранившихся со времен ледникового периода. Сегодня этот вид находится под охраной и имеет особый природоохранный статус.

По информации специалистов, сайгачата чувствуют себя хорошо, активно развиваются и находятся рядом с матерями. В настоящее время они питаются молоком, а по мере взросления постепенно перейдут на растительный корм.

Фото: управление культуры Алматы

Как сообщили в управлении культуры города, Алматинский зоопарк входит в число немногих зоологических учреждений, где удается регулярно получать потомство сайгаков в условиях неволи. Специалисты отмечают, что это является важным результатом работы по сохранению редкого вида и поддержанию биологического разнообразия.

Фото: управление культуры Алматы

Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами.

Посетители зоопарка уже могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.

Напомним, в Алматы завершена разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства новых вольеров снежного барса и рыси в рамках масштабной модернизации городского зоопарка.

Также стало известно, что стало с 150 гектарами зоопарка в Алатау, где планировалось создание сафари-парка.