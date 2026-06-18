Проект сафари-парка в Алматы: вернутся ли к идее спустя годы

Для расширения территории Алматинского зоопарка городские власти выкупают десять прилегающих земельных участков. Процесс находится на финальном этапе, сообщили в управлении культуры города Алматы в ответе на официальный запрос агентства.

— На сегодняшний день завершен выкуп одного земельного участка. По остальным земельным участкам процедуры выкупа находятся на завершающей стадии, — сообщил и. о. заместителя руководителя ведомства Абай Оспанов.

Работа по изъятию и выкупу этих земель ведется управлением земельных отношений Алматы в соответствии с законодательством РК.

Что с 150 гектарами зоопарка в Алатау

Ранее у Алматинского зоологического парка был изъят крупный земельный участок площадью 150 гектаров, который располагался на территории Жетыгенского сельского округа. Там планировалось создание сафари-парка. Для этого в 2006 году решением акима Илийского района городу был передан земельный участок. Однако в январе 2025 года акимат Алматинской области направил в акимат Алматы письмо с требованием вернуть данный участок. Причиной стало то, что согласно генеральному плану нового города Алатау, на этой территории запланировано размещение индустриальной зоны. В июне 2025 года акимат Алатау издал постановление о принудительном изъятии земли для государственных нужд, а уже в сентябре 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области полностью удовлетворил иск.

В управлении культуры Алматы рассказали о том, как будет компенсирована эта территория.

— Взамен ранее изъятых 150 гектаров земель, находившихся в пользовании Алматинского зоопарка, акиматом Алматинской области предоставляется альтернативный земельный участок, расположенный в Жетыгенском сельском округе. В настоящее время проводится процедура передачи указанного земельного участка на баланс Алматинского зоопарка в установленном законодательством порядке, — уточнили в ведомстве.

Фото: зоопарк Алматы

Алматинский зоопарк — один из старейших зоопарков Казахстана. Он занимает 21 гектар земли и был открыт в 1937 году. В зоопарке обитает более 380 видов животных (свыше 3 500 особей), а уходом за ними занимаются более 220 сотрудников.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Напомним, в мае 2025 года на XXVIII сессии маслихата Алматы стало известно, что готовится проект модернизации цирка и зоопарка за 100 млн тенге.

Позже заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал о планах по модернизации алматинского зоопарка. По его словам, одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Сегодня зоопарк сталкивается с проблемами затрудненного подъезда и пробок, что создает неудобства для посетителей.

Также стоит отметить, что реконструкция зоопарка будет осуществляться поэтапно до 2028 года.