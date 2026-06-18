Проект сафари-парка в Алматы: вернутся ли к идее спустя годы
Территорию Алматинского зоопарка расширят за счет выкупа прилегающих участков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для расширения территории Алматинского зоопарка городские власти выкупают десять прилегающих земельных участков. Процесс находится на финальном этапе, сообщили в управлении культуры города Алматы в ответе на официальный запрос агентства.
— На сегодняшний день завершен выкуп одного земельного участка. По остальным земельным участкам процедуры выкупа находятся на завершающей стадии, — сообщил и. о. заместителя руководителя ведомства Абай Оспанов.
Работа по изъятию и выкупу этих земель ведется управлением земельных отношений Алматы в соответствии с законодательством РК.
Что с 150 гектарами зоопарка в Алатау
Ранее у Алматинского зоологического парка был изъят крупный земельный участок площадью 150 гектаров, который располагался на территории Жетыгенского сельского округа. Там планировалось создание сафари-парка. Для этого в 2006 году решением акима Илийского района городу был передан земельный участок. Однако в январе 2025 года акимат Алматинской области направил в акимат Алматы письмо с требованием вернуть данный участок. Причиной стало то, что согласно генеральному плану нового города Алатау, на этой территории запланировано размещение индустриальной зоны. В июне 2025 года акимат Алатау издал постановление о принудительном изъятии земли для государственных нужд, а уже в сентябре 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области полностью удовлетворил иск.
В управлении культуры Алматы рассказали о том, как будет компенсирована эта территория.
— Взамен ранее изъятых 150 гектаров земель, находившихся в пользовании Алматинского зоопарка, акиматом Алматинской области предоставляется альтернативный земельный участок, расположенный в Жетыгенском сельском округе. В настоящее время проводится процедура передачи указанного земельного участка на баланс Алматинского зоопарка в установленном законодательством порядке, — уточнили в ведомстве.
Алматинский зоопарк — один из старейших зоопарков Казахстана. Он занимает 21 гектар земли и был открыт в 1937 году. В зоопарке обитает более 380 видов животных (свыше 3 500 особей), а уходом за ними занимаются более 220 сотрудников.
Напомним, в мае 2025 года на XXVIII сессии маслихата Алматы стало известно, что готовится проект модернизации цирка и зоопарка за 100 млн тенге.
Позже заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал о планах по модернизации алматинского зоопарка. По его словам, одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Сегодня зоопарк сталкивается с проблемами затрудненного подъезда и пробок, что создает неудобства для посетителей.
Также стоит отметить, что реконструкция зоопарка будет осуществляться поэтапно до 2028 года.