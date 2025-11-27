РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алматинский зоопарк ждет масштабная реконструкция

    На площадке региональной службы коммуникаций заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов ответил на вопросы горожан и подробно рассказал о планах по модернизации алматинского зоопарка, передает агентство Kazinform.

    Алматинский зоопарк ждет масштабная реконструкция
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, зоопарк является уникальным объектом и его посещаемость ежегодно растет. 

    Заместитель акима отметил, что нынешнее состояние вольеров, прилегающих территорий и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественный сервис посетителям. Кроме того, существующие вольеры не соответствуют современным мировым стандартам содержания животных.

    — Во всем мире зоопарки переходят к более комфортным и приближенным к природным условиям содержания животных, и мы также движемся в этом направлении, — подчеркнул Бейбут Шаханов.

    Алматинский зоопарк ждет масштабная реконструкция
    Фото: акимат Алматы

    Одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Это необходимо для полного обновления инфраструктуры, создания современных естественных зон для содержания животных и расширения парковочной территории. Сегодня зоопарк сталкивается с проблемами затрудненного подъезда и пробок, что создает неудобства для посетителей.

    — Мы планируем полностью обновить инфраструктуру и улучшить условия содержания животных. Кроме того, необходимо расширить парковочную зону и решить проблему сложного подъезда, — отметил заместитель акима.

    Работы по проекту уже ведутся. В следующем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации. После полного выкупа земельных участков город приступит к масштабной реконструкции зоопарка.

    Теги:
    Зоопарк Акимат Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают