Новые дома для снежного барса и рыси: что известно о модернизации зоопарка Алматы

В Алматы завершена разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства новых вольеров снежного барса и рыси в рамках масштабной модернизации городского зоопарка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в управлении культуры города в ответе на официальный запрос редакции Kazinform.

— В рамках реализации мероприятий по реконструкции и модернизации Алматинского зоопарка разработана проектно-сметная документация по объектам «Вольер снежного барса» и «Вольер рыси». Разработка указанных проектов завершена, — сообщил и.о заместителя руководителя Абай Оспанов.

Фото: Алматинский зоопарк

Строительно-монтажные работы по возведению новых вольеров для хищников запланированы на 2026–2027 годы.

Параллельно с этим в настоящее время ведется разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию Алматинского зоопарка в целом.

Фото: Алматинский зоопарк

Общий объем финансирования по реконструкции и модернизации станет известен только после того, как вся проектно-сметная документация будет полностью готова и получит положительные заключения государственной экспертизы.

— Сроки завершения комплексной модернизации Алматинского зоопарка будут определены после завершения разработки всей необходимой проектно-сметной документации по объектам реконструкции, — уточнили в управлении.

Фото: Алматинский зоопарк

Отметим, алматинский зоопарк — один из старейших зоопарков Казахстана. Его открыли в 1937 году. В зоопарке обитает 361 вид животных, а их уходом занимаются 223 сотрудника.

Напомним, в мае 2025 года на XXVIII сессии маслихата Алматы стало известно, что готовится проект модернизации цирка и зоопарка за 100 млн тенге.

Фото: Алматинский зоопарк

Позже заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал о планах по модернизации алматинского зоопарка. По его словам, нынешнее состояние вольеров, прилегающих территорий и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественный сервис посетителям.

Фото: Алматинский зоопарк

Фото: Алматинский зоопарк

Также стоит отметить, что реконструкция зоопарка будет осуществляться поэтапно до 2028 года.