    08:00, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Зону платных парковок поэтапно расширят в Астане: что будет с ценами

    В Астане предусмотрено поэтапное расширение зоны платных парковок. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос Kazinform.

    Астана, Байтерек, погода
    Фото: акимат Астаны

    — ⁠В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 31 мая 2024 года № 503-1959 «Об определении мест, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице», предусмотрено поэтапное расширение зон платных парковок на территории города, — говорится в ответе ведомства. 

    Конкретные улицы и участки будут вводиться по мере завершения процедур отвода земельных участков, проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

    Вместе с тем, в ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется внести изменения в систему платных парковок. В частности, предусматривается:

    • расширение перечня специальных групп населения, имеющих право на бесплатное размещение транспортных средств на коммунальных платных парковках; 
    • введение нормативного определения электромобиля и предоставление владельцам электромобилей льгот по оплате парковки;
    • классификация коммунальных платных парковок на огражденные и безбарьерные типы;
    • установление дифференцированного режима работы парковок в зависимости от их типа; 
    • уточнение состава парковочной инфраструктуры и технических средств, относящихся к парковочному пространству;
    • обновление порядка взимания платы и перечня льготных категорий, освобождаемых от оплаты;
    • ⁠введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также особых режимов эксплуатации отдельных парковок.

    При этом основные социальные парковки будут бесплатными, за исключением мест с высокой дорожной нагрузкой, где будет рассматриваться платная система парковки.

    Бесплатными останутся следующие зоны:

    • ⁠места для инвалидов;
    • ⁠зона посадки/высадки (до 10-15 минут);
    • экстренные службы. 

    Сегодня платные парковки функционируют в установленный временной период — с 08:00 до 20:00.

    На открытой (уличной) парковке цена тарифа составляет 100 тг/час, при этом будет поминутная тарификация, если водитель самостоятельно осуществит открытие и закрытие парковочной сессии в приложении.

    На парковках закрытого типа до — 15 минут бесплатно, далее — 100 тг/час.

    Ранее стало известно, что платные парковки перешли в управление акимата города. Аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал о новой системе их работы.

