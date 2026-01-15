Зону платных парковок поэтапно расширят в Астане: что будет с ценами

— ⁠В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 31 мая 2024 года № 503-1959 «Об определении мест, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице», предусмотрено поэтапное расширение зон платных парковок на территории города, — говорится в ответе ведомства.

Конкретные улицы и участки будут вводиться по мере завершения процедур отвода земельных участков, проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется внести изменения в систему платных парковок. В частности, предусматривается:

расширение перечня специальных групп населения, имеющих право на бесплатное размещение транспортных средств на коммунальных платных парковках;

введение нормативного определения электромобиля и предоставление владельцам электромобилей льгот по оплате парковки;

классификация коммунальных платных парковок на огражденные и безбарьерные типы;

установление дифференцированного режима работы парковок в зависимости от их типа;

уточнение состава парковочной инфраструктуры и технических средств, относящихся к парковочному пространству;

обновление порядка взимания платы и перечня льготных категорий, освобождаемых от оплаты;

⁠введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также особых режимов эксплуатации отдельных парковок.

При этом основные социальные парковки будут бесплатными, за исключением мест с высокой дорожной нагрузкой, где будет рассматриваться платная система парковки.

Бесплатными останутся следующие зоны:

⁠места для инвалидов;

⁠зона посадки/высадки (до 10-15 минут);

экстренные службы.

Сегодня платные парковки функционируют в установленный временной период — с 08:00 до 20:00.

На открытой (уличной) парковке цена тарифа составляет 100 тг/час, при этом будет поминутная тарификация, если водитель самостоятельно осуществит открытие и закрытие парковочной сессии в приложении.

На парковках закрытого типа до — 15 минут бесплатно, далее — 100 тг/час.

Ранее стало известно, что платные парковки перешли в управление акимата города. Аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал о новой системе их работы.