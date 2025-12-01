Акимат Астаны забрал парковки в управление: часть из них станут бесплатными

Он отметил, что в случае открытых парковок вдоль улиц поминутной оплаты не будет.

— Городские службы такого плана не имеют по поминутной оплате. Будем делать так, как это принято во всем мире: есть определенный временной лаг — 15 минут, полчаса, час, когда можно остановиться без оплаты. Все будет зависеть от места и от напряженности конкретного участка города. Конечно, дифференциация будет, но поминутной оплаты не предусмотрено, — добавил Ж. Касымбек.

Он также сообщил о том, что были подписаны документы с частной компанией о передаче парковочного пространства акимату.

— Мы судились, проходили через определенные судебные процедуры, и в итоге документ был подписан. Никаких компенсационных выплат ни с нашей стороны, ни с их стороны нет. Все земельные участки, которые сегодня находятся под управлением этой компании, передаются безвозмездно. Плюс вся инфраструктура также передается — шлагбаумы и все остальное, включая цифровую систему и платформы, — подчеркнул аким города.

Он уточнил, что планируется пересмотр ряда объектов с учетом мнения горожан.

— Естественно, перед социальными объектами платных парковок не будет. Но центр города — Достык, Кунаева, где движение очень активное, будем по примеру многих мировых столиц — заехать в центр города очень дорого. В Москве, например, оставить машину где-то на Тверской — это вам выльется в 20 тысяч рублей. Процесс передачи закончится, и мы потом будем в определенных местах пересматривать — многие места будут абсолютно бесплатными, — добавил Женис Касымбек.

