Суточный пассажиропоток общественного транспорта в Астане достиг 1,1 млн человек

По его словам, сегодня доля поездок на общественном транспорте составляет 43%.

— Наша задача увеличить долю до 65%, что соответствует городам с наиболее развитой транспортной системой, где этот показатель составляет 70-80%.

Суточный пассажиропоток в этом году достиг 1,1 млн человек. Это на 37% больше, чем в 2024 году. 96% жителей обеспечены пешей доступностью к остановкам, — сообщил Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

В текущем году для обновления автопарка закуплены 422 автобуса, в результате чего общее количество подвижного состава увеличилось до 1 749 единиц. За последние два года обновлено 48% автобусного парка города.

В 2026 году в коммунальные и частные автопарки планируется поставка еще 485 автобусов, из которых 10% составят электробусы. Таким образом, общее количество подвижного состава достигнет 2 100 единиц.

Кроме того, система выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane уже охватывает 140 километров улично-дорожной сети. В следующем году планируется добавить еще 30 километров, подчеркнул Женис Касымбек.

