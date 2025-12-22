РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:30, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суточный пассажиропоток общественного транспорта в Астане достиг 1,1 млн человек

    Это на 37% больше по сравнению с 2024 годом, сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    По его словам, сегодня доля поездок на общественном транспорте составляет 43%.

    — Наша задача увеличить долю до 65%, что соответствует городам с наиболее развитой транспортной системой, где этот показатель составляет 70-80%.
    Суточный пассажиропоток в этом году достиг 1,1 млн человек. Это на 37% больше, чем в 2024 году. 96% жителей обеспечены пешей доступностью к остановкам, — сообщил Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

    В текущем году для обновления автопарка закуплены 422 автобуса, в результате чего общее количество подвижного состава увеличилось до 1 749 единиц. За последние два года обновлено 48% автобусного парка города.

    В 2026 году в коммунальные и частные автопарки планируется поставка еще 485 автобусов, из которых 10% составят электробусы. Таким образом, общее количество подвижного состава достигнет 2 100 единиц.

    Кроме того, система выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane уже охватывает 140 километров улично-дорожной сети. В следующем году планируется добавить еще 30 километров, подчеркнул Женис Касымбек.

    Ранее Женис Касымбек рассказал о том, как разгрузились магистрали Астаны после перехода на новый рабочий график.

    Женис Касымбек Транспорт Астана Акимат Акимы
    Карина Кущанова
