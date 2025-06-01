Зону отдыха с искусственным озером открыли в Туркестане

В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким области Нуралхан Кушеров.

— Сегодня, в преддверии Дня защиты детей, мы стали свидетелями открытия в Туркестане еще одного парка. Этот парк — один из новых проектов, направленных на повышение экологического и туристического потенциала города. Парк будет способствовать превращению Туркестана в зеленый город. Всего в Туркестане 109 парков и скверов. Это 110-й парк, - сказал аким Нуралхан Кушеров.

Фото: акимат Туркестанской области

Городской парк расположен на территории «Нового города» на площади 12,77 га. В парке озеленено 38 438 квадратных метров земли.

Фото: акимат Туркестанской области

В парке привито около восьми тысяч деревьев и зеленых насаждений. Искусственное озеро занимает 19 500 квадратных метров, его емкость — 60 тысяч кубометров воды. Над озером построен пешеходный мост длиной 92 метра, находятся обзорная площадка, водопад, фонтаны.

Фото: акимат Туркестанской области

В зоне отдыха предусмотрены фуд-места, детские площадки, административное здание. Кроме того, установлены палатки, фонари, 270 скамеек и 240 мусорных урн. Парк может вместить до 600 человек. Здесь предусмотрены все условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Фото: акимат Туркестанской области